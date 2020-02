Movimento Shalom cerca educatori per i campi solari estivi. Ecco di seguito i requisiti richiesti.

Periodo: Giugno ( dal 15/6) – Luglio

Requisiti minimi: ragazzi e ragazze con almeno 19 anni di età, in possesso del diploma di scuola media superiore

Requisito preferenziale: in possesso di patente tipo B

Competenze: attitudine al lavoro di equipe, capacità di sapersi relazionare in modo positivo con i minori e adattare alle situazioni, avere capacità di comprensione, disponibilità all’ascolto e al dialogo, essere altruisti, aver voglia di mettersi in gioco, avere passione e motivazione per stare con i bambini, saper coinvolgere e promuovere valori positivi nei ragazzi, saper organizzare e programmare le varie attività, essere prudente e responsabile, essere d’esempio e trasmettere valori fondamentali come la solidarietà, la pace, il rispetto per gli altri, per l’ambiente

Luogo di svolgimento: Comune di San Miniato, S. Croce sull’Arno, Fucecchio

Compenso: È previsto un compenso adeguato al periodo di svolgimento da concordare al momento del colloquio di selezione

I candidati selezionati dovranno partecipare a 3 incontri formativi rivolti agli educatori per conoscere il Movimento Shalom, i suoi ideali e le attività formative, ludiche e sportive previste durante i campi estivi.

Le candidature, con indicato nome cognome e i propri recapiti, unitamente al curriculum vitae, dovranno pervenire per posta o a mano presso la sede centrale del Movimento Shalom, via Carducci n 4 – 56028 San Miniato, oppure a mezzo e-mail a shalom@movimento-shalom.org entro il 2 Marzo 2020. Seguirà colloquio con i candidati.

Fonte: Movimento Shalom Onlus

