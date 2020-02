Un neonato è morto in un incidente stradale avvenuto ieri a Pisa, in via Paradisa, nella zona di Cisanello. Oggi avrebbe compiuto due mesi. La ricostruzione dei fatti è in carico alla polizia municipale. Pare che le ferite gravi sarebbero legate allo scoppio dell'airbag, avvenuto nel momento dell'impatto. Il piccolo era nel sedile del passeggero anteriore nel suo ovetto. L'incidente ha coinvolto almeno tre vetture.

