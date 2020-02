Nasconde oltre 6 kg di marijuana in Valdicecina: arrestato

A Riparbella (PI), i militari della Compagnia Carabinieri di Volterra (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati inerenti gli stupefacenti, hanno tratto in arresto per evasione un 36enne di nazionalità italiana.

Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Riparbella hanno controllato l’uomo, sottoponendolo a perquisizione domiciliare e personale e sorprendendolo in possesso di poco più di 6 kg e mezzo di marijuana, 200 semi della medesima sostanza, una bilancina di precisione e la somma di oltre 3.700 euro in banconote di vario taglio.

Arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnata nuovamente presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Riparbella