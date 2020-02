Organi in viaggio per tutto il mondo, Massimo Pieraccini premiato dal presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato stamani le 32 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ai 32 cittadine e cittadini a che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente. Come si legge nella nota del Quirinale.

Fra loro spicca il fiorentino Massimo Pieraccini fondatore e attuale direttore del Nucleo Operativo Protezione Civile Logistica dei Trapianti di Firenze con la seguente motivazione “per il suo encomiabile contributo, la cura e la costanza con cui da anni è impegnato nelle delicate attività di trasporto urgente connesse a donazione e trapianto di organi”.

Dopo il Fiorino d'Oro conferito dal sindaco Dario Nardella lo scorso giugno arriva quest'altro importante riconoscimento per Pieraccini e i suoi 70 volontari che nel 2018 hanno raggiunto il traguardo di 10mila vite salvate in 25 anni di attività. Abbiamo raggiunto Massimo Pieraccini appena uscito dal Quirinale ed ecco le sue impressioni a caldo. "È stata una grandissima emozione essere una volta nella vita al cospetto del Capo dello Stato che ti ringrazia per quello che fai.

Tutto ciò è indescrivibile soprattutto per il fatto che rappresenti la faccia del volontariato in generale, ma in particolare fiorentino e toscano, dato che la nostra terra è quella dove il volontariato è nato. Siamo fatti di emozioni e le storie sentite oggi erano tutte emozionanti. Quando riesci a portare quello che hai fatto con dedizione, orgoglio e anche con grande sacrificio fino nel palazzo più importante della nazione mancano davvero le parole per poter descrivere cosa si prova. E' stato davvero straordinario."

