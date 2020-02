Piaggio, Presidio di solidarietà di Potere al Popolo con le lavoratrici che occupano il tetto di Palazzo Blu

Al termine dello sciopero della mattina di martedì 18 febbraio, indetto da USB alla Piaggio, al quale aderiranno anche i lavoratori della Sole spa (indotto Piaggio) del magazzino Piaggio e della ex Continentale, Potere al Popolo promuove un presidio di solidarietà con le lavoratrici che stanno occupando il tetto del palazzo blu in Viale Africa, a poche centinaia di metri dalla portineria 4 ingresso merci Piaggio.

Allo sciopero ed al presidio parteciperà Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Potere al Popolo!

La sera Potere al Popolo! Pisa offrirà la cena alle lavoratrici ed ai lavoratori occupanti, presso il Ristorante Pizzeria Bar Scalo 13, a piano terra del palazzo blu con il tetto occupato. Ringraziamo le lavoratrici ed i lavoratori dello Scalo 13 che terranno aperto solo per ospitare la cena di solidarietà!

La determinazione di queste lavoratrici e lavoratori, la capacità di individuare un momento particolare del conflitto sindacale (il contratto capestro di Fiom Fim Uilm / Piaggio di questi giorni) e di quello politico (le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale toscano), ha aperto le prime importanti crepe nel muro di gomma istituzionale che ha accompagnato la vertenza in questo anno.

La recente dichiarazione del "governatore" Rossi a favore dell'apertura di un tavolo di trattativa con la Piaggio per il loro reintegro in fabbrica e la successiva "visita" del Sindaco di Pontedera ha messo in difficoltà la famiglia Colaninno, che al momento è ferma su posizioni intransigenti.

Occorre allargare la crepa, per imporre l'unica soluzione giusta per questa vicenda: la riassunzione di tutte e tutti in azienda, con un contratto a tempo indeterminato.

In questi giorni cruciali per la vertenza in atto Potere al Popolo sollecita i lavoratori, gli studenti, i soggetti colpiti da precarietà e disoccupazione, ma anche le forze politiche locali e toscane, a sostenere le lavoratrici e i lavoratori che da giorni sono costrette a vivere all'addiaccio in cima a quel tetto.

