I più letti della settimana: cronaca nera protagonista

La rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. La settimana compresa tra lunedì 10 febbraio 2020 e domenica 16 febbraio 2020.

La scomparsa di un 59enne che si è tolto la vita all'Empolese purtroppo è stata la notizia più letta della scorsa settimana. La cronaca ha preso piede anche per le ricerche di un 69enne che si è allontanato dalla sua casa di Empoli e ancora non è stato trovato. Le vicende del Coronavirus Covid-19 hanno tenuto banco anche in questi giorni, ha fatto scalpore la dichiarazione del professor Masotti: "Anche la normale influenza fa strage di 8mila morti all'anno". Sono stati quasi 6mila i click per quest'ultima notizia. La cronaca ancora: il lutto della Valdelsa per Dario Bianchi, scomparso lo scorso fine settimana per un incidente sulla 429. Infine una notizia fresca, pubblicata ieri: due episodi di rissa a Fucecchio e Castelfiorentino. Sono 3.800 i click raggiunti da questa notizia.

GLI ARTICOLI SCELTI DALLA REDAZIONE

Troviamo una curiosa notizia su un funerale che rischiava di naufragare. Poi l'arrivo di Federico Buffa a Empoli per il Leggenda Festival. Rimanendo in ambito culturale, un'intervista a una curatrice editoriale made in Santa Croce. Infine, un'iniziativa che ha smosso la polemica sui social: l'educazione sessuale e alla parità di genere in due scuole di Empoli e San Miniato.

