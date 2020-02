Ponte plastic-free, la consegna di borracce ed ecomemo

Questa mattina alle ore 9 presso la Scuola Primaria del capoluogo, alla presenza del Sindaco Nicola Tesi, del Vice Sindaco Maria Grazia Baldi, dell’assessore all’ambiente Marco Biagini, del direttore operativo di Acque Toscane - Suez Luca Manna, del Responsabile Relazioni esterne di Alia Servizi Ambientali Alessandro Signorini, del Dirigente Scolastico Lorenza Lorenzini, sono state consegnate le borracce serigrafate con lo stemma del Comune di Ponte Buggianese e del logo di SUEZ - Acque Toscane a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria del Capoluogo e della primaria di Casabianca. Inoltre è stato consegnato un utile EcoMemo realizzato in collaborazione con l’ufficio Comunicazione di Alia Servizi Ambientali, in cui sono riportate tutte le informazioni, contatti e buone pratiche inerenti la differenziazione, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani.

I ragazzi sono stati entusiasti e partecipi dell’iniziativa e lo hanno esplicitato anche attraverso domande e curiosità rivolte ai partecipanti. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Benedetta Gonfiotti, ha sottolineato l’importanza di questi piccoli ma grandi gesti che simboleggiano un riscatto delle giovani generazioni che lottano contro l’utilizzo/abuso della plastica monouso e di tutte le pratiche scorrette che penalizzano il nostro Ambiente e tutto l’Ecosistema.

L’Amministrazione ha sottolineato l’assoluta importanza di questa iniziativa che si colloca all’interno di un progetto più ampio per realizzare un reale Ponte Buggianese Green. Infatti saranno installati nelle prossime settimane erogatori di acqua buona all’interno di tutti i plessi scolastici, oltre a un nuovo fontanello nella Piazza IV Novembre che sarà interessata da un lavoro di rigenerazione urbana.

A breve, il sindaco emanerà un’Ordinanza in cui si vieterà l’utilizzo della plastica monouso in tutte le iniziative del territorio di Ponte e, una volta terminate le scorte, anche la vendita di tali materiali sia al dettaglio che nella grande distribuzione, privilegiando i materiali in fibra di cellulosa o in legno.

L’arch. Luca Manna ha dato indicazioni per un corretto utilizzo delle borracce. Queste potranno essere riempite con l’acqua proveniente dal nostro acquedotto, sicuro e periodicamente controllato dalle autorità competenti. L’uso delle borracce avrà inoltre il vantaggio di ridurre notevolmente l’utilizzo della plastica monouso.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

Tutte le notizie di Ponte Buggianese