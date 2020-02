Proseguono gli appuntamenti con la cultura francese alla 'Fucini'

Torna protagonista alla biblioteca comunale Renato Fucini la cultura francese con due nuovi appuntamenti imperdibili, per grandi e piccini. Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Fil Rouge, venerdì 21 febbraio 2020, nella Torre del Racconto, alle 17, si terrà la lettura in lingua originale del libro “Les trois brigands” di Tomi Ungerer, letto e amato anche in lingua italiana con il titolo de “I tre briganti”. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni di età e si consiglia la prenotazione da effettuare a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero telefonico 0571 757873.

CHE COSA RACCONTA IL LIBRO DI UNGERER – E’ la storia di tre malfattori che dedicano la loro vita all'arricchimento e accumulo di ogni possibile tesoro, finché non scoprono quello più grande: l'amore di una bambina che, non solo riesce a farli desistere dalla vita di brigantaggio, ma li porterà addirittura a fare del bene per il prossimo.

Il secondo appuntamento è invece dedicato agli adulti, martedì 25 febbraio 2020, alle 21.30 con la conferenza sul costume dell'Ancien Régime “Sotto il vestito... di tutto” a cura di Luca Rossi che svelerà cosa nascondevano i preziosi abiti e le sontuose parrucche dei nobili dell'Ancien Régime: una piccola storia della pulizia e della sporcizia dell'epoca.

Tutti noi abbiamo ben presente la grandeur dei regnanti francesi, che sfocia alla fine del Settecento in un vero e proprio sfoggio esibizionistico di abiti, gioielli, cerimonie e amusement in grado di scatenare la rabbia e il rancore del popolo fino alla Rivoluzione del 1789.

La conferenza è in italiano ed ha carattere divulgativo ampiamente accessibile a tutti.

L’ASSOCIAZIONE FIL ROUGE – E’ composta dagli insegnanti di francese della scuole secondarie di primo e secondo grado del Circondario e fondata nel 2014 per far conoscere le varie possibilità legate al francese che esistono nei territori.

INFO - biblioteca@comune.empoli.fi.it ; 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli