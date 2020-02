Rave party nel Pistoiese: arrestata una 24enne, segnalate 81 persone

Un rave party sull'appennino pistoiese ha portato all'arresto di una giovane e alla segnalazione di altre due persone. La festa si è tenuta in un bosco nelle vicinanze di Pracchia, in località Fosso della Limentrella, tra sabato 15 e domenica 16 febbraio.

L'attività dei carabinieri è partita a notte fonda, quando è arrivata la segnalazione di un intenso viavai di auto e camper in quell'area. I militari sono intervenuti e hanno delimitato la zona.

Inoltre hanno notato una 24enne romagnola che, dopo aver aperto lo sportello dell'auto, ha lasciato cadere un borsello con della droga. All'interno erano presenti 11 grammi di marijuana, due di ketamina e 25 euro, ritenuta provento di spaccio. La donna è stata arrestata.

Due ventenni romagnoli sono stati invece segnalati come assuntori. Sono stati trovati in possesso rispettivamente di un grammo di hashish e di uno grammo di cocaina. Inoltre, sono state identificate complessivamente ben 81 persone che hanno partecipato alla festa non autorizzata, le quali dovranno rispondere del reato di invasione di terreni.

