Referendum, come candidarsi a scrutatore a Castelfranco

L’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto ha pubblicato l’avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alle consultazioni per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.

Il Comune nominerà gli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori (come risultante dopo l’aggiornamento del gennaio 2020) in numero pari a quello occorrente. Inoltre, procederà alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia, impedimento o modifica del loro stato lavorativo.

Sono infatti utilizzati alcuni criteri di preferenza in base ai quali la Commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori:

1) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R, iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.G.R. n. 7/R/2004;

2) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

3) persone in possesso di un reddito ISEE ordinario uguale o inferiore a Euro 7.500,00, come risulta da certificazione ISEE valida;

4) studenti.

I cittadini, già iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune, in possesso di almeno uno dei requisiti ai punti 1-2-3-4 che intendano candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per le prossime consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 devono presentare una autocertificazione delle condizioni personali indicate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 febbraio 2020.

Le autocertificazioni, redatte secondo l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, reperibile c/o l'ufficio elettorale o scaricabile qui sotto, dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 28 febbraio 2020:

- all'Ufficio Protocollo posto in Piazza Remo Bertoncini n.1 mediante consegna a mano;

- via fax 0571487310;

- via PEC: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it.

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia. Per informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: www.comune.castelfranco.pi.it.

