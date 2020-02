Sportello 'Info.tecnologia' al circolo di Ponte a Elsa

Si apre mercoledì prossimo 19 febbraio alle ore 17,00 al Circolo Arci “O. Ristori” di Ponte a Elsa lo sportello Info.tecnologia per venire incontro ai nuovi bisogno di tanti soci e cittadini. Se da un alto le nuove tecnologie stanno rubando spazi importanti alla nostra vita di relazione, dall'altra indubbiamente si rivelano utili per semplificarci la vita: senza muoversi da casa o dall'ufficio possiamo fare tantissime pratiche, evitare file e perdere tempo inutilmente.

Se nell'uso della tecnologia i più giovani sono avvantaggiati in quanto “nativi digitali”, non si può dire la stessa cosa per i meno giovani che hanno diffidenza e talvolta timore nell'usare pc e smartphone o comunque nello sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti a loro disposizione per azioni quotidiane come inviare una mail, aprire una casella mail, configurare il nuovo telefono, prenotare le analisi on line...

Per questi motivi ogni mercoledì dalle 17 alle 18,30 al piano terra del Circolo Arci sarà adibito uno sportello informativo gestito dai ragazzi e dalle ragazze del Centro di Socializzazione per rispondere a dubbi e quesiti delle persone meno esperte di tecnologia e per dare spiegazioni e supporto. Lo sportello Info.tecnologia rientra all'interno delle azioni del progetto “Hate Speech” dell'Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS finanziato da Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con questa azione si favorisce uno scambio generazionale e di competenze, si offre sostegno e soprattutto si instaurano relazioni positive tra giovani e meno giovani nell'ottica di una migliore conoscenza reciproca e dello sviluppo dell'autostima dei ragazzi.

Fonte: Ufficio Stampa

