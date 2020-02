Successo di pubblico al 'dual match' organizzato dalla Boxe Mugello

Tutti gli atleti mugellani hanno dato il massimo presentandosi all'appuntamento in splendida forma: Gabriele Falaschi, Juri Balla, Ermir Haruni, Elektra Cartacci e Lorenzo Barbini hanno vinto, e convinto, in entrambi gli incontri contro avversari di spessore che li hanno messi a dura prova, l'esordiente Alexander Cechiski, invece, ha pareggiato il primo incontro e perso il secondo. Doppia vittoria anche per l'atleta della Sempre Avanti Firenze, Thaci Drilon. E' stata un'occasione di crescita per gli atleti e di confronto tra due scuole pugilistiche, quella italiana e quella rumena, che nel pugilato olimpico si sono sempre distinte per eccellenti risultati.