SuperEnalotto, a Grosseto un '5' da 37mila euro

Toscana a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera a Grosseto è stato centrato un "5" da 37.129,98 euro. La schedina vincente, come riferisce Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria Tiezzi di via G. Cesare 15. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 23,1 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Toscana il "6" manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

