Sostegni all'Asev per la nuova legge toscana sul Welfare generativo

Mercoledì 19 febbraio ad Empoli si svolgerà il secondo appuntamento promosso dal consigliere regionale Enrico Sostegni e dal gruppo consiliare del Pd per parlare del futuro del welfare in Toscana. Al centro della discussione sarà la legge sul “welfare generativo”, di cui Sostegni è il primo firmatario e che sta ultimando il proprio iter legislativo in vista dell’approvazione del Consiglio regionale.

All’incontro, che si svolgerà a partire dalle ore 17 presso la sede dell’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa (via delle Fiascaie, 12), parteciperanno, oltre al consigliere Sostegni, la sindaca di Empoli Brenda Barnini ed il professor Emanuele Rossi dell’istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna di Pisa.

“Con il welfare generativo – spiega Enrico Sostegni – la Toscana si pone all’avanguardia sul fronte delle politiche sociali, divenendo la prima regione a dotarsi di una legge specifica su questa materia. È un nuovo modello di welfare, che può essere accostato a quello dell’economia circolare, in cui i cittadini che ricevono una prestazione sanitaria o sociale possono a loro volta mettersi a disposizione della società per aiutare qualcun altro che è in una condizione di bisogno. L’obiettivo è quello di arrivare ad un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse già disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Gruppo Partito Democratico - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli