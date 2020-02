Aumentano le sanzioni per abbandono dei rifiuti, ma diminuiscono le infrazioni. Cambiano i parcheggi - che fruttano già 30mila euro - e aumenta la videosorveglianza. Il resoconto del 2019 per la polizia municipale di San Miniato è molto corposo e ricco di numeri, il comandante Dario Pancanti ha fatto un consuntivo assieme al sindaco Simone Giglioli e all'assessore Gianluca Bertini.

44mila ore di lavoro complessive, di cui 24mila di pattugliamento e controllo per 22 agenti su tutto il territorio. Infrazioni diminuite del 27.6% rispetto all'anno prima, le sanzioni sono calate di 144mila euro. Quelle di tipo ambientale sono state 116 (100 l'anno prima), 68 delle quali per abbandono rifiuti (37 la statistica precedente). Gli incidenti sono stati 163, contro i 129 del 2018: 344 le persone coinvolte, 273 l'anno prima. Costante l'attività di polizia giudiziaria, 36 sono le denunce ricevute al Comando mentre 74 le attività delegate alle forze dell'ordine.

Pancanti ha spiegato: "Abbiamo un numero quasi costante di veicoli senza revisione, poi la velocità è un altro caso che fa scattare infrazioni. I punti decurtati non sono cambiati, perché sono tante le infrazioni a norme di comportamento. Ci sono stati tanti abbandono di rifiuti, ma segnalo anche una grande attività di polizia giudiziaria".

Arrivano tre nuove telecamere in piazza Benvenuti, tre in via Maremmana a La Serra (in entrambi i casi di videosorveglianza e lettura targa), più altre strutture ancora non remotizzate in corso Garibaldi e alla Loggetta del Fondo. Il totale di telecamere nuove è 9, in totale sono 35. Col nuovo finanziamento da 30mila euro di Fondazione Crsm queste ultime due entreranno nel sistema della polizia municipale ufficialmente.

Massimo Bacchereti, segretario generale della fondazione, ha spiegato: "Questo progetto rappresenta una grande sinergia. I primi due lotti sono stati finanziati con la Regione, il terzo invece interamente da noi perché teniamo molto alla sicurezza di San Miniato". Il comandante ha aggiunto: "La lettura targhe dà la spinta in più perché rende più facile rintracciare chi è coinvolto in un sinistro. Le telecamere sono un bel po' e siamo contenti. Sono servite perché, per esempio, molta meno gente passa col rosso".

I primi tre mesi dei nuovi parcheggi con Abaco sono rilevanti. Al 28 gennaio l'incasso complessivo è stato di 30.500 euro (2.400 euro il ricavo settimanale). Sono stati emessi 2.300 ticket dal valore medio di 1.06 euro e una permanenza media di 90 minuti. Piazza XX settembre è l'area di sosta con incasso maggiore, seguita da piazza Padre Pio e piazza del Popolo. A tal proposito Bertini: "Sono parcheggi di ultima generazione. Su base annua su termini di bilancio si parla di un incasso di 90 o 100mila euro, in maniera previsionale. Gli introiti dovrebbero essere destinati a sicurezza stradale e parcheggi. Ci riserviamo se andare su concessione o rimanere su noleggio operativo".

"I rifiuti abbandonati sono una pratica di inciviltà, sono fenomeni che ci vengono segnalati da cittadini che poi collaborano. I numeri della polizia municipale rappresentano un lavoro importante. Le nuove tecnologie aiutano a svolgere un lavoro di prevenzione, ora gli strumenti sono all'avanguardia. È significativo anche il presidio notturno contro la sosta selvaggia iniziato nel 2020. Per quanto concerne i parcheggi a breve rifaremo il piano della sosta" ha concluso Giglioli

Gianmarco Lotti

