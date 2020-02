Abc, vittoria per quasi tutte le formazioni del vivaio

U18 Silver

Prosegue la striscia positiva dei ragazzi di Cantini e Chiarugi che, dopo quello di andata, tingono di gialloblu anche il derby di ritorno: 41-81 il finale Certaldo. Gara durata giusto il tempo del primo quarto, scivolato via sul filo dell’equilibrio (17-18 al 10′). A partire dalla seconda frazione, infatti, i gialloblu hanno cambiato passo e blindato la difesa, piazzando un break di 8-23 che ha mandato tutti all’intervallo sul 25-39. Nella ripresa la fuga castellana è proseguita toccando il +27 al 30′ (35-62), e l’ultimo quarto è stato pura amministrazione.

VIRTUS CERTALDO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 41-81

Parziali: 17-18, 8-21, 10-23, 6-19

Tabellino: Cavini 15, Marrucci 6, La Rosa 14, Paciscopi 6, Castellacci 26, Giotti 7, Cetti 2, Barlabà 5, Campinoti, Giannetti ne, Talluri ne. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Elite

Dopo lo stop di Livorno torna a sorridere la truppa di Calvani e Cioni che al PalaBetti fa la voce grossa su Ghezzano imponendosi per 67-52. Avvio di gara sul punto a punto (16-17 al 10′), ma all’inizio del secondo quarto l’inerzia è passata in mano ai gialloblu che hanno preso il controllo andando negli spogliatoi sul +7 (31-24). Al rientro ancora grande equilibrio, con l’Abc brava però a difendere il vantaggio accumulato (46-37 al 30′) per poi scappare definitivamente nell’ultimo periodo.

ABC CASTELFIORENTINO – POL. GHEZZANO 67-52

Parziali: 16-17, 15-7, 15-13, 21-15

Tabellino: Rosi 20, Marchetti 9, Damiani 16, Lilli 3, Merlini 14, Viviani 2, Bernardoni 3, Bartolini, Bici, Echerle, Vefa ne. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Prima sconfitta della seconda per le ragazze di Banchelli e Iserani che dopo due acuti consecutivi cadono a Pisa per 47-30. Gara incanalata nella seconda frazione dopo che, nei primi dieci minuti, le gialloblu avevano ottimamente approcciato chiudendo il parziale con la testa avanti (8-11). Nel secondo quarto, però, un break di 21-6 è stato fatale, mandando le squadre al riposo lungo sul 29-17. Così nella ripresa, con la gara ampiamente in mano, le padrone di casa hanno saputo amministrare, e le gialloblu sono state costrette a rincorrere.

PF PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 47-30

Parziali: 8-11, 21-6, 8-3, 10-10

Tabellino: Cappelli 17, Ibrahimi 11, Ndiaye 2, Alverini, Dani, Risoli, Mancini, Taddei, Betti. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U13 Blu

Due su due e vetta nuovamente difesa con le unghie e con i denti. Il gruppo Blu di Mostardi e Ciampolini è andato a vincere per ben due volte lontano da casa mandando ko prima Arezzo (47-61) e poi Mens Sana (54-66). Ad Arezzo match in bilico per tre quarti, ma poi girato con autorità in una quarta frazione letteralmente a senso unico (4-17 il parziale), mentre a Siena è stato l’approccio ad incanalare subito la sfida (10-22 al 10′), permettendo ai gialloblu di amministrare con relativa tranquillità le tre successive frazioni.

SBA AREZZO – ABC CASTELFIORENTINO 47-61

Parziali: 18-15, 12-15, 13-14, 4-17

Tabellino: Ticciati 18, Bacci M. 2, Carzoli 4, Giglioli 1, Bacci T., Filomeno 6, Spuntarelli 4, Vallerani 7, Casadei, Prifti, Leti 15, Marchetti 4. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

MENS SANA BASKET .- ABC CASTELFIORENTINO 54-66

Parziali: 10-22, 16-13, 12-11, 16-20

Tabellino: Ticciati 16, Bacci M. 3, Carzoli 6, Giglioli, Bacci T., Filomeno 4, Spuntarelli 7, Vallerani 9, Casadei 1, Prifti, Leti 17, Marchetti 3. All. Mostardi, Ass. Ciampolini.

Minibasket

Weekend di luci e ombre per il Minibasket Abc.

E’ arrivato il primo ko per gli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che si arrendono in volata nel big match contro la Virtus Siena: 49-51 il finale. Gara bella e combattutissima come dimostra il punteggio, con gli ospiti che hanno provato subito a scappare in un primo quarto sopra le righe (15-25 al 10′). La reazione castellana è arrivata puntuale nella seconda frazione e le squadre sono andate al riposo sul 30-32. La seconda parte è stata un punto a punto emozionante fino ai possessi finali, quando però è stata Siena a infilare il +2 decisivo. Sono scesi in campo: Zecchi, Bonora, Bufalini, Pieri, Crisafi, Agbegninou, Ciulli, Marzi, Tamburini, Bini, Garbetti, Baldi.

Ancora un acuto, in una marcia che non accenna a frenare, invece, per gli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che si sono imposti anche sulla Juve Pontedera: 6su6 i tempini portati a casa e 18-6 il punteggio finale. Un’altra prova di grande carattere per i minicestisti castellani che proseguono così la corsa in vetta alla classifica e confermano i grandi progressi della prima parte di stagione.

Un pomeriggio di grande festa, infine, quello dei Pulcini di Emanuela Lora che domenica sono stati protagonisti, insieme a Use Empoli, Scandicci e Santo Stefano Campi, di un concentramento al PalaBetti: giochi, gare, mini partite e tanto divertimento, per cui si ringraziano le squadre ospiti che con grande entusiasmo sono venute a farci visita.

