Abusivismo commerciale, Picchielli (Lega): "Rafforzare attività di contrasto"

Purtroppo continua la piaga dell'abusivismo commerciale: nonostante le numerose segnalazioni da parte dei frequentatori del mercato settimanale del giovedì ed anche da parte delle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti, come Assidea, la situazione continua a non cambiare.

"Quindi come Lega abbiamo presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale che impegna la Giunta a muoversi di concerto con la Prefettura e le altre autorità competenti in materia per rafforzare l'attività di contrasto all'abusivismo, garantendo un efficace e tempestivo sgombero dal suolo pubblico di queste attività commerciali illegali, specialmente dove si creino situazioni di pericolo e di forte degrado." dichiara Picchielli.

Il dirigente di Assidea Giuseppe Iacono è certo della collaborazione del Comune di Empoli per la risoluzione di questo problema in quanto non più tollerabile. "Il Sindaco Barnini aveva promesso a noi esercenti in campagna elettorale la lotta a questo fenomeno, ma per ora le sue promesse sono state disattese-. Ci aspettiamo quindi un intervento immediato e auspichiamo la condivisione di tutte le forze politiche su questa mozione poiché una lotta di buon senso non deve essere di parte" conclude Iacono.