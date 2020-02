Alta velocità sul lungarno e in centro: telelaser della municipale a Firenze

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze mirati alla sicurezza stradale.

Ieri le pattuglie hanno effettuato accertamenti sul rispetto del limite di velocità in lungarno Aldo Moro con l’utilizzo del telelaser. Dalle 10 alle 12.30 sono stati colti sul fatto 9 veicoli che viaggiavano superando il limite con velocità misurate tra 70 e 112 chilometri all’ora. Per 8 conducenti lo sforamento è risultato compreso tra 10 e 40 chilometri con sanzione da 173 euro e il taglio di 3 punti/patente; per uno invece il superamento è risultato compreso tra 40 e 60 chilometri orari con un verbale da 544 euro e il taglio di 6 punti.

Stamani i controlli si sono concentrati in via dello Sprone. Tredici i conducenti multati per transito controsenso da piazza della Passera in via dello Sprone, rispettivamente a bordo di 9 veicoli a due ruote e 4 auto. Per tutti è scattata la sanzione da 167 con il taglio di 4 punti sulla patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

