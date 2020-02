Autobus extraurbani in Piazzale Montelungo, Territori Beni Comuni: "No a decisioni al tavolino"

Il consigliere metropolitano di Territori Beni Comuni Enrico Carpini interviene sulla decisione del Comune di Firenze di trasferire il capolinea dei mezzi extra-urbani provenienti da Mugello e Valdelsa in piazzale Montelungo.

"La necessità di decongestionare piazza Stazione è condivisibile - spiega Carpini - , ma non si possono prendere decisioni a tavolino: la zona prevista non è collegata al centro città in modo immediato e i pendolari sarebbero costretti a percorrere a piedi almeno 600 m, oppure a farne 400 verso la fermata della tramvia più vicina, in ogni caso con un aggravio di tempi superiore ai 10 minuti".

La decisione, inoltre, "sembrerebbe operativa già dal prossimo mese di marzo, nonostante non si conoscano i dettagli del progetto e non si siano affrontati i problemi che si verrebbero a creare per i viaggiatori".

"Il Sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze per i trasporti - conclude Carpini - tuteli gli interessi di tutti. Scelte non condivise sulla pelle dei territori già svantaggiati non sono accettabili".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

