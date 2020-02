Benvenuti 18enni, una cerimonia a Ponsacco

Una festa dedicata ai neo 18enni del Comune di Ponsacco. Si svolgerà questo giovedì 20 Febbraio alle 17.00 al Teatro Odeon, organizzata dal Comune di Ponsacco e dall’Associazione Giovaniunsacco.

“Diventare maggiorenni – commenta la Sindaca Francesca Brogi - è uno dei momenti più importanti ed emozionanti della vita. Compiere 18 anni significa passare all’età della maturità, della consapevolezza e delle responsabilità. Ma significa anche accedere a grandi opportunità, come il diritto di voto, prendere la patente e acquisire una maggiore autonomia e libertà nel creare con le proprie proprie mani quello che sarà il proprio futuro”. È questo lo spirito dell’iniziativa, che quest’anno è alla sua prima edizione, una novità dunque per i giovani ponsacchini.

“Abbiamo voluto organizzare un pomeriggio di incontro con questi giovani cittadini, per dare loro il benvenuto ufficiale tra la popolazione maggiorenne. Sarà l’occasione per trascorrere un pomeriggio insieme, conoscerci meglio e avvicinare questi ragazzi alla comunità in cui vivono. Ai neo diciottenni regaleremo le copie della Costituzione Italiana e potranno ascoltare la testimonianza di alcuni giovani come loro impegnati nel mondo del volontariato locale”, aggiunge l’Assessore alla cultura Stefania Macchi.

L’invito è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Ponsacco che hanno compiuto 18 anni nel 2019, ai quali il Comune ha inviato una lettera di invito personale nelle scorse settimane, insieme alle loro rispettive famiglie.

Presenterà la cerimonia Marco Vincent e al termine sarà offerto un piccolo buffet di augurio. L’iniziativa è organizzata con il contributo di Comune di Ponsacco, Favilli Pneumatici, Banca CR Volterra, Banca Popolare di Lajatico, Ottica Simonelli, AS Estetica solarium Le Melorie, Autoscuola Toscana, Athena Sporting Club, Air Look Le Melorie.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

