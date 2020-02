Borse di studio in Burkina grazie alle mele della pace Shalom

Grazie alla Campagna delle Mele della Pace che si svolge ogni anno nei mesi tra ottobre e novembre, 9 ragazzi hanno usufruito delle borse di studio per studiare presso l'IPS - Institut Polytechnique Prive Shalom - Istituto scolastico creato dal Movimento Shalom in Burkina Faso che ha lo scopo di qualificare i giovani del Burkinabé e dell’Africa sub-Sahariana nei settori agro-alimentare, del diritto e delle comunicazioni sociali.

Nella campagna del 2018 sono stati raccolti €16.870,45, con la campagna del 2019 invece è stato raggiunto il risultato di €19.085,85 questo è grazie all'entusiasmo, alla disponibilità e al tempo dei volontari!

Grazie a questo risultato anche quest'anno il Movimento Shalom riuscirà a stanziare altrettante borse di studio e sarà così possible far proseguire il percorso di studi degli studenti che vedete in foto.

Volterra ha contribuito all'iniziativa raccogliendo € 530,00 con lo stand allestito presso il supermercato Coop.Fi il 9 novembre scorso. I sacchetti di mele rimasti invenduti sono stati donati all'Associazione Mondo Nuovo ONLUS da destinare alle loro attività associative e ricreative.

La campagna delle MELE DELLA PACE è realizzata dal Movimento Shalom grazie anche al contributo della CFT trasporti, UNICOOP FIRENZE, COOP ITALIA, MAGAZZINO SARDELLI, i fornitori GRANFRUTTA ZANI, MELINDA e VIP, e ai volontari che allestistono gli stand nelle varie città d'Italia.

Fonte: Movimento Shalom Volterra-Valdicecina

