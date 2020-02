Buca lo stop e finisce contro un lampione, lesioni lievi per i conducenti

Carambola di auto questa mattina alle ore 11.20 in via Aldo Moro all'intersezione con via Ancona in centro a Montemurlo.

Un'auto non ha rispettato la precedenza e ha centrato in pieno un veicolo che veniva in direzione opposta, andandosi a schiantare contro un lampione della pubblica illuminazione. A rimanere coinvolti nell'incidente una Mercedes classe A condotta da un ragazzo di 23 anni, residente a Montale e una Wolkswagen Fox, con alla guida una donna di 31 anni di Montemurlo.

Per fortuna i due conducenti hanno riportato lesioni lievi ma sono stati comunque condotti in codice verde all'ospedale di Prato per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Montemurlo che ha provveduto a fare i rilievi dell'incidente.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo