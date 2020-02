Finalmente presa Lampina: ora cerca casa. Contributo di 250 euro a Montaione per ogni adozione

Vagava da giorni per le vie di Montaione, spaventata e senza casa. Lampina, questo il nome dato al piccolo cane, è stata finalmente presa in custodia e trasferita come da accordi comunali al canile "Parco Verde" di Lari. "È stato difficile, appostamenti, notturni, diurni ma siamo riusciti grazie a tante persone", spiega in un post su Facebook il vice sindaco Luca Belcari. L'appello ora è rivolto ai cittadini che vogliono adottarla e darle la famiglia che si merita. Un'occasione supportata anche da un piccolo contributo di 250 euro che il borgo della Valdelsa mette a disposizione dei nuovi proprietari per le spese veterinarie, alimentari e le attrezzature varie. Per contatti qui le info utili sul sito del Comune oppure chiamare per telefono lo 0571-699233.

