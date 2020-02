Carnevale Avis, tante famiglie mascherate in piazza a Montopoli

Il sole ha illuminato il Carnevale dei Bambini dell'Avis Montopoli, ma chi ha reso ancora più bella questa giornata sono stati i molti bambini presenti che si sono divertiti tantissimo grazie alle scarrozzate sul tradizionale trenino ed ai giochi organizzati dai volontari. Presente anche l'associazione La Ruzzola che ha reso ancora più vivace e divertente la serata con giochi, reparto trucco ,balli di gruppo per bambini e la sfilata per la scelta delle maschere più originali e simpatiche.

Sono state veramente tante le famiglie che hanno riempito letteralmente il "centro Avis" per far divertire i propri bambini.Un Carnevale decisamente a misura dei più piccoli che hanno avuto tante occasioni per divertirsi. La musica coinvolgente e trascinante di "Marcello" ha poi fatto da contorno a tutte le iniziative della serata. Un momento particolarmente sentito è stata la premiazione del concorso di pittura organizzato in collaborazione con alcune scuole del comune e che ha visto la giuria dell' Avis consegnare i seguenti primi premi:

Scuola primaria di Capane: per il primo ciclo, la classe 2^ con un lavoro collettivo

per il secondo ciclo, Alisea Matarrese e Matteo Fogli della classe 4^

Scuola primaria di Marti: per il primo ciclo, la classe 2^ con un lavoro collettivo

per il secondo ciclo, la classe 4^ con un lavoro collettivo

Scuola primaria di Montopoli: per il primo ciclo, Giulia Francalanci della classe 2^A

per il secondo ciclo Lavinia Menicucci della classe 5^

Scuola primaria di S.Romano per il primo ciclo, Viola Francalanci della classe 1^B

per il secondo ciclo, la classe 5^ con un lavoro collettivo

Al termine della premiazione l'Avis ha regalato alle scuole partecipanti materiale vario per uso scolastico.

Momento particolarmente vivace e simpatico è stata la selezione delle maschere più originali che ha visto oltre 50 mascherine sfilare individualmente presentandosi davanti ai giurati che al termine hanno scelto "Pippi calze lunghe" (Celeste Cavallini) per le bambine e "Il carcerato ed il poliziotto" Dante e Giordano Matarrese) per i bambini.

Alla fine tutti insieme a piedi e sul trenino per andare a bruciare il pupazzo di Carnevale in piazza Vittorio Veneto sotto l'attento controllo dei volontari dei Carabinieri in congedo che hanno garantito il controllo del traffico e il supporto dei volontari antincendio della Pubblica Assistenza che hanno tenuto sotto controllo l'incendio del pupazzo.Un finale ormai tradizionale che nonostante l'ora tarda ha visto tane persone non perdersi questo spettacolo.Insomma una splendida, divertente e intensa Festa per i bambini e con i bambini.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno