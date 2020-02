Cedimento di una piazzola sulla E45, tre dipendenti Anas a giudizio per omicidio colposo

Rinvio a giudizio per tre dipendenti ANAS a seguito del cedimento di una piazzola lungo la E45, tra le due uscite di Pieve Santo Stefano in carreggiata nord, avvenuto circa due anni fa, tra l'11 e il 12 febbraio 2018. Si tratta del responsabile Anas di area, il capo centro e il capo nucleo. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Il processo si aprirà il 20 aprile. Secondo la perizia già nel 2011 ci sarebbero stati segni di cedimento della piazzola con crepe aperte sull'asfalto: per il pm incuria e mancata manutenzione avrebbero portato al cedimento.

Tutte le notizie di Pieve Santo Stefano