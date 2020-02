"Chi è il 'benefattore' della palestra di Fontevivo?": Unione Inquilini annuncia tolleranza zero

Visto e considerato che nei giorni scorsi è apparso sui giornali la notizia che un “....benefattore misterioso [avrebbe] donato al Comune di San Miniato 50mila euro (con diritto di credito d’imposta del 65%) per contribuire alla realizzazione della nuova e duplice palestra a Fontevivo.”

In considerazione del fatto che la nostra associazione ha sempre sostenuto l'esigenza di un massima trasparenza in qualsiasi settore della pubblica amministrazione nel tempo pure sostenuto vari progetti, si comunica che abbiamo avanzato istanza di accesso civico ai documenti per conoscere il nome del suddetto “misterioso” benefattore ed avere copia degli eventuali atti o accordi sottoscritti.

Infatti, reputiamo che una qualsiasi amministrazione debba essere una “Casa di vetro” stabilendo come proprio principio base la massima trasparenza.

Così, abbiamo avanzato istanza di accesso civico al Comune di San Miniato in modo da poter sapere chi è il suddetto benefattore.

Nel caso di diniego o silenzio ci rivolgeremo direttamente al responsabile dell'anticorruzione senza ulteriore preavviso.

Avvisiamo pubblicamente il Comune di San Miniato che non tollereremo eventuali ritardi o omissioni come avvenuto già nel passato.

Infine, considerato il comportamento che alcuni enti hanno tenuto in questi anni, da ora in poi comunichiamo che adotteremo la politica della “Tolleranza Zero”.

Nel senso che in caso in omissioni o violazioni da parte degli enti o dei Comuni adiremo le autorità competenti senza aspettare.

Fonte: Unione Inquilini Sezione Valdarno Inferiore

