Colonnine Enel X e parco auto elettrico a Santa Croce con Masoni Spa

La Masoni Industria Conciaria S.p.A. è orgogliosa di poter usufruire e condividere il progetto di questa Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno denominato “Comune-Enel X”.

Tale progetto ha previsto l’installazione di dieci punti di ricarica auto su tutto il territorio comunale tra cui due in Piazza Beini, adottata dall'azienda nel 2016 con un intervento di riqualifica ambientale, che potranno caricare fino a quattro mezzi elettrici in modo intelligente ed interoperabile.

Questa iniziativa Comunale ha fatto sì che la nostra Azienda, contemporaneamente, sia stata invogliata nel cambiare le proprie autovetture aziendali a carburanti classici sostituendole interamente con mezzi elettrici che vengono giornalmente utilizzati per gli spostamenti in ambito urbano.

Questa nostra scelta aiuta la salvaguardia dell’ambiente migliorando la qualità dell’aria, abbiamo così sposato a pieno l’accordo “Comune-Enel X” per la progressiva diffusione dei mezzi elettrici.

Troviamo che questo nostro investimento in mezzi “puliti” non sia una spesa ma un’opportunità per migliorare il nostro territorio. È proprio questa filosofia, di investire in un futuro più ecologico, che ci trova un’altra volta in accordo con le scelte del nostro Comune. L'investimento totale è stato di 32.550 euro.

