Consiglio Metrocittà, si parla di piano anti-corruzione

Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 11.30 nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (Firenze, via Cavour 9).

L'Assemblea prenderà in esame l'approvazione di uno schema di protocollo intesa tra Città Metropolitana di Firenze e Alia servizi ambientali; il contratto di servizio con l'associazione Mus.e per la gestione dei servizi di biglietteria, assistenza culturale e ospitalità presso il museo di Palazzo Medici Riccardi negli anni 2020/2022; un protocollo di intesa tra Regione Toscana, Prefettura di Livorno, Questura di Livorno, Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Livorno, Comune di Pisa, Comando provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco, Direzione marittima-Capitaneria di porto di Livorno, Azienda Usl Toscana nord-ovest, Avr spa, Autorità portuale regionale, Società navicelli srl, Rfi- Rete ferroviaria italiana.

All'ordine del giorno il regolamento su modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente; la ratifica dell'atto del Sindaco Metropolitano sull'aggiornamento 2020-2022 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptcpt)": il Regolamento dei controlli interni della Città Metropolitana di Firenze e, infine, lo schema di convenzione quadro tra il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e la Metrocittà per la collaborazione in tematiche di ricerca condivise.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

