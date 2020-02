Consip, nuove indagini su Tiziano Renzi e Luca Lotti

Saranno svolte nuove indagini nell'ambito di uno dei filoni della maxinchiesta Consip. A ordinare ai pm i svolgere ulteriori indagini per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, il gip di Roma. Il giudice ha accolto parzialmente la richiesta di archiviazione della Procura, e vuole che sia verificato se ci sia stata o meno una attività di mediazione da parte di Tiziano Renzi per commesse e appalti, in concorso con l'imprenditore Alfredo Romeo e l'ex parlamentare Italo Bocchino. I tre sono accusati di traffico di influenze illecite.

Disposte nuove indagini anche per l'ex ministro dello Sport Luca Lotti e del generale dei carabinieri, Emanuele Saltalamacchia, per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

Una nuova indagine dovrà essere svolta in 90 giorni dai pm per ciò che riguarda la mediazione esercitata dai tre nei confronti dell'ex ad di Grandi Stazioni, Silvio Gizzi, dell'ex amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni e l'ex direttore generale del patrimonio Inps, Daniela Becchini, episodio per il quale Tiziano Renzi è stato invece archiviato.

