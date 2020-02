Coronavirus, Fdi-Centrodestra: "Paura giustificatissima, quanti studenti rientrati dalla Cina a Empoli?"

La pandemia in atto, nei confronti della quale sono state adottate misure di contenimento a livello mondiale e nazionale, comporta l’adozione di precauzioni igienico- sanitarie di particolare intensità non essendo ad oggi sufficientemente chiariti quali siano i meccanismi di trasmissione da coronavirus 2019-nCoV.

“La popolazione cinese di ritorno dai festeggiamenti del Capodanno ed i circa 2500 cinesi che stanno tornando dalla Cina diretti in Toscana destano preoccupazione - afferma Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli - perché, anche a fronte di un attento monitoraggio, non saranno isolati in quarantena. Infatti, per il governatore Rossi “dobbiamo alzare il livello di attenzione e di prevenzione, ma prima di tutto combattere la paura, l'ignoranza, il pregiudizio, i fenomeni di razzismo". Insomma, il problema non è il virus ma la “paura del virus” e ovviamente il “razzismo”. Naturalmente la paura è invece giustificatissima quando si tratta di mettere in quarantena gli italiani, ma non abbiamo rassicurazioni sui cittadini cinesi che torneranno in Toscana e a Empoli e, per quanto concerne gli studenti cinesi, non riteniamo sufficiente l’auto-isolamento.”

“Non solo, recentemente i dati comunicati dall’amministrazione parlano di 8 studenti cinesi nell’Empolese-Valdelsa, anche se non sapremo il numero preciso dopo la firma del Protocollo tra la Regione Toscana e il Consolato Cinese fino alle prossime settimane.”, continuano Federico Pavese e Simona Di Rosa, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

Per questo motivo, - concludono i tre consiglieri - a titolo conoscitivo e chiarificatore abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco di Empoli per sapere se presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Empoli siano stati segnalati casi di studenti rientrati dalla Cina dal 1 gennaio 2020 e se si sia a conoscenza di studenti ad oggi non presenti perché soggiornanti ancora in Cina e prossimi al rientro.

Soprattutto l’interrogazione verterà per conoscere quali saranno le misure precauzionali che si intendano adottare ed i controlli che saranno o che sono effettuati eventualmente anche presso i nuclei familiari di provenienza, vista la politica dell’auto-isolamento anziché della quarantena.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

