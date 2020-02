Coronavirus, Lega: "Regione Toscana sottovaluta il problema"

“A prescindere dalle responsabilità della Regione sul delicato tema relativo al Coronavirus (molte direttive sono infatti a livello di Ministero) - affermano Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, Consiglieri regionali della Lega – rimaniamo perplessi di fronte alla scelta della Giunta di lasciare alla volontarietà dei cittadini cinesi di rientro dal loro Paese, di rivolgersi o meno all’ambulatorio apposito creato all’Osmannoro senza attivare procedure di quarantena, come consigliato anche da virologi di fama come il Prof. Burioni”.

“A nostro modo di vedere l’approccio di Rossi e Saccardi alla criticità rasenta l’incoscienza, e ci chiediamo su quali pareri tecnici e scientifici si basi la loro linea di contrasto – proseguono i Consiglieri – proprio per questo chiederemo che la preposta Commissione consiliare si riunisca con urgenza convocando esperti di virologia per affrontare nel modo più sicuro possibile il rischio di contagio. Non si tratta di limitare la libertà di chiunque stia rientrando dai Paesi a rischio, bensì di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini toscani. In tal senso la comunità cinese sta mostrando molto più buonsenso dei nostri Amministratori regionali.” “Da parte nostra, comunque - concludono Elisa Montemagni e Jacopo Alberti – fin dal prossimo consiglio pretenderemo informazioni continue e dettagliate da parte dell’Assessore Saccardi sull’evolversi della situazione attraverso un’apposita richiesta di comunicazione e chiederemo, a livello nazionale, un protocollo unitario per affrontare questa emergenza”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana