Cucina contadina, il Festival degli Agrichef fa tappa in Toscana

Fa tappa in Toscana il Festival degli Agrichef. Appuntamento a Firenze mercoledì 19 febbraio, ore 11.30, all'Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” per otto agriturismi con altrettanti agrichef, provenienti dalle diverse province della Toscana, che presenteranno i loro piatti nell’evento organizzato da Turismo Verde Cia Agricoltori Italiani dal titolo “incontriamoCIAtavola”.

I cuochi degli agriturismi regionali prepareranno dal vivo i piatti per far conoscere la cucina tradizionale e contadina a giornalisti, esperti del settore e agli studenti della scuola alberghiera che saranno i futuri ambasciatori del cibo nel mondo. Ed è proprio con gli studenti che gli agriturismi prepareranno i propri piatti. Il Festival degli Agrichef è in svolgimento in tutta Italia: al termine degli assaggi ne verrà scelto uno che rappresenterà la Toscana al Festival nazionale di Amatrice.

I piatti saranno valutati in base ad alcuni criteri: aspetto e composizione del piatto, profumo, cottura, piacevolezza, sensazione, stagionalità, utilizzo dei prodotti locali, utilizzo di prodotti a denominazione, rispetto delle tradizioni contadine, narrazione della ricetta, narrazione dell’agriturismo, narrazione del territorio.

Fonte: CIA Toscana

