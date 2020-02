Dette fuoco alla compagna uccidendola, la Cassazione conferma la pena

Dette fuoco alla compagna, che morì poco tempo dopo a causa delle gravi ustioni. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni al 57enne che l'11 settembre 2014 incendiò la 49enne Maria Marin, sua compagna all'epoca.

Il fatto avvenne in una baracca di Arezzo in zona via Duccio di Buoninsegna, dove la coppia viveva. Secondo quanto ricostruito dalla polizia tra i due scoppiò una lite per futili motivi durante la quale l'uomo, probabilmente sotto l'effetto di alcolici, dette fuoco a Marin.

La donna fuggì con gli abiti a fuoco e chiese aiuto ad un barista che immediatamente chiamò i soccorsi. Morì poco tempo dopo a causa delle gravissime ustioni lasciando un figlio che si è costituito parte civile nel processo.

