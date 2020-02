Deve scontare 3 anni in carcere: arrestato a Palaia

A Palaia i carabinieri hanno tratto in arresto un 24enne di nazionalità marocchina. I militari della Stazione di Lari hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in regime carcerario emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, dove espierà la pena della reclusione di anni 3 e mesi 8, oblando al contempo la multa di 1206 euro, in ordine ai reati di furto in abitazione commesso a Signa (FI) nel 2015 e di rapina commessa a Pontedera nel 2014.

