Firenze onora Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina

“Sicuramente se oggi Firenze è la città amata in tutto il mondo e senza uguali per le sue opere d’arte – spiega la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – lo dobbiamo ad una grande donna, Anna Maria Luisa de’ Medici. E’ quindi con il rispetto che merita che la città di Firenze ogni anno la ricorda nell’anniversario della morte avvenuta il 18 febbraio 1743, arricchendo le celebrazioni e le iniziative in suo ricordo grazie alla collaborazione con i grandi poli museali fiorentini. Onorata di aver rappresentato oggi la mia città”.

Il 18 febbraio, è un giorno importante per Firenze infatti ricorre l’anniversario della morte di Anna Maria Luisa (1677-1743), l’ultima discendente della famiglia de’ Medici, che dal loro ritorno a Firenze con il Duca Alessandro, negli anni successivi all'assedio di Firenze del 1530, governarono per due secoli la nostra città. Il grande merito dell’Elettrice Palatina, donna illuminata, sta nella stesura di un atto giuridico, il cosiddetto “Patto di famiglia”, con cui vincolò al Granducato di Toscana, tutto il complesso dei beni che facevano parte della immensa e meravigliosa collezione medicea accumulata nei secoli dalla sua famiglia. «…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato». Si deve dunque a Lei la permanenza in Firenze di un patrimonio culturale senza eguali.

Il Comune di Firenze ha commemorato questa grande donna con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha sfilato per le vie cittadine fino alle Cappelle Medicee in San Lorenzo dove è avvenuta la deposizione di un omaggio floreale alla tomba dell’Elettrice Palatina.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

