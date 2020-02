Firenze rende omaggio all’ex sindaco Alessandro Bonsanti

Nel trentaseiesimo anniversario della morte di Alessandro Bonsanti, già Sindaco di Firenze, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani, a nome del Comune di Firenze, ha deposto una corona di alloro sulla tomba nel Cimitero delle Porte Sante. “Bonsanti – ha detto il presidente Milani – è stato il primo sindaco ad interpretare la politica in modo moderno. Ricordo benissimo il suo impegno per la tragedia alla galleria del Melarancio in cui undici ragazzi del quartiere Arenella di Napoli persero la vita ed altri 35 rimasero feriti sull’autostrada A1 nei pressi dell’uscita Firenze Certosa. Andavano in gita e, per molti di loro, era la prima volta. La vicenda di quel drammatico incidente lo colpì profondamente e Bonsanti – ricorda il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – si adoperò molto verso le famiglie che persero i loro cari”. (s.spa.)

