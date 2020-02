Fondo regionale di garanzia per le imprese, Confcommercio assiste gli imprenditori

Buone notizie per gli imprenditori che hanno bisogno di risorse per far crescere o consolidare la propria attività: dal 1° febbraio è infatti attivo in Toscana il fondo regionale di garanzia, che concede garanzie ad accesso diretto da rilasciare alle imprese che, pur non avendo i requisiti per poter accedere alla sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, hanno però i requisiti di solidità aziendale sufficienti per poter accedere a garanzie affidabili.

“I beneficiari di questa misura sono i professionisti e le micro, piccole e medie imprese dei settori produzione, commercio e servizi con sede o unità locali in Toscana”, spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “si tratta quindi di uno strumento utile che in questo momento difficile favorisce il ritorno agli investimenti, nonché il rientro di liquidità per merci e circolante, in particolare per le aziende di nuova costituzione e per quelle che hanno difficoltà di accesso al sistema creditizio tradizionale”.

Tra le operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia ci sono tutte quelle finalizzate ad investimenti o al capitale circolante in favore di nuove imprese (costituite da non oltre due anni) e imprese escluse dal Fondo di Garanzia per le PMI. Sono ammissibili anche i consolidamenti bancari, anche su passività della stessa banca finanziatrice, purché concessi a condizioni migliorative.

La garanzia è rilasciata a banche ed intermediari autorizzati per un importo massimo garantito non superiore all’80% dei finanziamenti in caso di investimenti, per il 60% in caso di capitale circolante e per il 30% in quello di consolidamento.

Confcommercio assiste gli imprenditori e i professionisti che avessero necessità di accedere al fondo regionale di garanzia con uno specifico servizio di informazione, consulenza e disbrigo delle pratiche necessarie. Per la provincia di Firenze, è possibile contattare il dottor Marco Poledrini o la dottoressa Francesca Caciolli, telefono 055 203691 oppure 3343125657; m.poledrini@confcommercio.firenze.it, f.caciolli@confcommercio.firenze.it.

Fonte: Confcommercio Toscana - Ufficio Stampa

