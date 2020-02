San Miniato piange Giuliano Socci, storico volontario della Festa de L'Unità

San Miniato piange la scomparsa di Giuliano Socci. Iscritto al circolo PD Cigoli-Molino-Catena, era una persona molto conosciuta in quell'area della città della Rocca. Aveva 74 compiuti da poche settimane e viveva a La Catena, lascia la moglie e due figli.

Grande appassionato di caccia, tanto che era da tempo in Federcaccia, è stato attivo anche alla Festa de L'Unità, per la quale è stato volontario per tantissimi anni.

Lo ha ricordato il consigliere Marco Greco in un post su Facebook. Il gruppo consiliare PD di San Miniato ha espresso il suo cordoglio per la perdita di Socci definendolo "un tesserato ma anche un amico, un uomo pronto sempre a confrontarsi e a dare il suo contributo".

