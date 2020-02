I profumi di Boboli, IV edizione del premio internazionale

PREMIO INTERNAZIONALE “I PROFUMI DI BOBOLI”

presentazione della IV edizione e annuncio del vincitore

Intervengono

Federico Gianassi - Assessore attività produttive Comune di Firenze

Alessandro Vittorio Sorani - Presidente Confartigianato Imprese Firenze

Bianca Guscelli - Titolare Brandimarte

Francesca Di Massimo - Titolare Spezierie Palazzo Vecchio

Laura Giannini - Dirigente Istituto Istruzione Superiore Statale Morante-Ginori Conti

Si svolgerà sabato 22 febbraio alle ore 12.30 presso la Sala Macconi del Comune di Firenze (Palazzo Vecchio, piazza della Signoria) la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Internazionale “I profumi di Boboli”.

Nell’occasione sarà annunciato il vincitore, fra gli 11 finalisti in gara, della migliore creazione di una fragranza inedita e originale dedicata al "profumo di argento". Particolarmente significativa la partecipazione dell'Istituto Morante-Ginori Conti di Firenze che per la prima volta partecipa al Premio. Sarà inoltre reso noto il tema della prossima edizione e saranno presentate le novità del Laboratorio “I profumi di Boboli”, percorso multidisciplinare nell’universo olfattivo (4 aprile 2020/18 gennaio 2021).

Saranno presenti l’assessore attività produttive Comune di Firenze Federico Gianassi, il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani, la titolare di Brandimarte Bianca Guscelli, la titolare di Spezierie Palazzo Vecchio Francesca Di Massimo e Laura Giannini, dirigente I.I.S.S. Morante-Ginori Conti.

I PROFUMI DI BOBOLI - Il Premio Internazionale “I profumi di Boboli” nasce per scoprire nuovi talenti olfattivi che vogliono mettersi in gioco e per favorire l'ecosostenibilità e i saperi dell’arte profumiera che tutelano la tradizione dell’artigianato storico. Nel solco della grande tradizione artigianale profumiera, nata proprio a Firenze alla corte di Caterina dei Medici e nei giardini officinali delle spezierie medicee, il Premio promuove l'importanza di questi antichi saperi. Il ritorno alle fragranze naturali ed ecosostenibili, agli estratti botanici e ai segreti del mondo vegetale sono infatti la nuova tendenza della profumeria artistica internazionale.

La Giuria , presieduta da Giovanni Di Massimo, fondatore di Spezierie Palazzo Vecchio, è composta da: Antonella Del Buono (Erboristeria Gremoni dal 1716), Alba Chiara De Vitis (Parfumèide), Francesca Di Massimo (Spezierie Palazzo Vecchio), Bianca Guscelli (titolare Brandimarte), Michela Pazzanese (Docente di Chimica e Scienze Naturali), Fernanda Russo (Antica Erboristeria San Simone), Giovanni Galli, Caterina Zerini e Ivo Matteuzzi (consulente di giardinaggio). Da questa edizione entrano in giuria: Marco Guidotti, disabile uditivo, dotato di una capacità olfattiva eccezionale, già selezionato, al secondo posto, al Premio 2018 e Ilaria Tolossi, stilista e creatrice del marchio Essère, con esperienze di sinergia fra tessuti, colori, design e profumi.

Il vincitore riceverà in premio un oggetto creato appositamente in argento e cesellato a mano da Brandimarte, marchio storico della tradizione artigiana fiorentina. Premio speciale della Giuria: il profumo vincitore sarà prodotto, in edizione limitata, da Spezierie Palazzo Vecchio in 60 flaconi e presentato nel negozio di Piazza Signoria.

Il Premio è organizzato dall'Associazione I profumi di Boboli con il Patrocinio del Comune di Firenze e di Confartigianato e con la collaborazione di Brandimarte e Spezierie Palazzo Vecchio.

INFO

www.profumidiboboli.org

Fonte: Ufficio Stampa

