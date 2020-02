IIS Ferraris-Brunelleschi, riscontri positivi per il Progetto Neve

Riscontri positivi e successo riconfermato per il Progetto Neve dell'I.I.S. "G.Ferraris – F.Brunelleschi" di Empoli (FI). Dal 3 all’ 8 Febbraio scorso, gli alunni aderenti all'iniziativa, accompagnati dalle docenti Silvia Desideri, Isa Fanfani, Laura Moroni, Maria Posarelli si sono recati presso Sestriere (TO). In tale occasione, gli studenti hanno trascorso una settimana in un ambiente montano, con la possibilità di frequentare il corso di sci divisi in gruppi in base al loro livello, seguiti da maestri specializzati.

Il progetto supporta bisogni di curiosità, di movimento, di socializzazione, di relazione e di condivisione di esperienze gratificanti e di godimento estetico, fornendo contemporaneamente la possibilità di svolgere attività ludiche/sportive sulla neve e attività culturali, con visite a luoghi di interesse artistico-ambientali. Quest’anno è stata prevista la visita alla città di Susa

Queste le parole dei maestri della scuola di sci:

"Complimenti per l’educazione, l’interesse, la correttezza e l’impegno degli studenti durante l’esperienza didattico sportiva."

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - Ufficio stampa

