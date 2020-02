Il camper delle idee fa tappa a Siena. Domani Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sarà al mercato settimanale per raccogliere idee e proposte sul futuro della città di Siena e per raccontare il lavoro svolto in Toscana. Sarà l'occasione anche per affrontare la questione annosa del mercato settimanale che aveva visto Scaramelli favorevole alla proposta dello spostamento in Fortezza. Un’idea di alcuni anni fa che può portare a posti auto, qualificare e rendere più fruibili gli spazi della Fortezza, investire sull'esistente riqualificando la struttura e l’offerta commerciale nel suo complesso, anche chi ha sede fissa potrebbe beneficiare del cambio di destinazione del mercato settimanale. La tappa senese del camper è un'occasione per ascoltare chiunque, ricevere proposte su tanti temi: sicurezza, sanità, sociale, ambiente e in particolare sulla proposta di legge di Italia Viva sul divertimento sicuro e il contrasto all'abuso di doghe e alcol fra i giovani. Appuntamento domani dalle ore 10 alle ore 12.