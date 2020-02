Ambulanza chiamata per un incidente, ma si scontra con un'auto

Era stata chiamata per un intervento su un incidente in via Rossini a Empoli, ma è stata a sua volta protagonista di uno scontro. Un'ambulanza della Misericordia di Empoli purtroppo è rimasta coinvolta questa mattina nel lieve tamponamento con un'auto in via Settembrini, zona Poste. Mancavano poche decine di metri per giungere a destinazione ma lì è avvenuto l'impatto. È stato attivato un codice verde per il conducente dell'altra auto, che ha riportato lesioni lievissime. Sono servite quindi altre due ambulanze, una per l'incidente principale e un'altra per l'altro scontro.

