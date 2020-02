Incontro a Palazzo Vecchio fra tassisti e Toscana Aeroporti: al via tavolo di trattative

Si è svolto oggi a Palazzo Vecchio, convocato dall’assessore alle attività produttive Federico Gianassi, l’incontro fra sigle sindacali tassisti, rappresentanti delle cooperative taxi e rappresentanti di Toscana Aeroporti. Nel corso dell’incontro sono state espresse con chiarezza e trasparenza le diverse posizioni ed è stato deciso di avviare un tavolo di confronto fra le parti con tempi serrati, da concludersi entro il 20 marzo. A fronte di questa disponibilità Toscana Aeroporti si è impegnata a sospendere il provvedimento entrato in vigore lunedì 17 e i tassisti si sono impegnati a sospendere lo sciopero a tornare regolarmente in servizio all’aeroporto. L’assessore Gianassi ha ribadito che l’impegno di Palazzo Vecchio c’è stato, c’è e ci sarà in queste settimane per arrivare ad una soluzione che sia nell’interesse della città e del valore che l’aeroporto e il sevizio pubblico taxi rappresentano sulle città. L’assessore ha apprezzato la disponibilità mostrata dalle parti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

