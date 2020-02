La Cgil di S.Croce sull'Arno si trasferisce in piazza Matteotti

Da domani 19 febbraio 2020 la Camera del Lavoro di S.Croce sull'Arno si trasferisce nei nuovi locali in Piazza Matteotti n.6. Ci si trasferisce per rispondere meglio alle esigenze delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, dei giovani, dei cittadini, di tutti coloro che ogni giorno necessitano di tutela individuale e collettiva per quanto riguarda il lavoro, la previdenza, l'assistenza fiscale, la salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

La nuova sede, che si affaccia sulla piazza principale di S.Croce, diventa più accogliente e rispondente alle necessità degli iscritti e delle iscritte alla Cgil e a tutti coloro che fruiscono dei suoi servizi.

Nella nuova sede si trova il Patronato Inca, il Caaf, l'Ufficio Vertenze Legali, la sede dello Spi, della Filctem e della Cgil di Zona, le consulenze del settore Scuola, del Sunia (sindacato Inquilini) e Federconsumatori.

A fine Marzo è in programma un evento inaugurale con la presenza del Segretario Generale MAURIZIO LANDINI.

