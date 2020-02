La piccola Jo parte per la Florida: tre interventi per tornare a camminare

Grazie alla generosità di tante associazioni Lucchesi, Pisane e Livornesi, ma anche da artisti come i ragazzi de Il Volo, Mara Venier, Tullio Solenghi e molti altri del mondo dello spettacolo, ma anche da tantissime singole persone che si sono attivate con eventi, cene, spettacoli ed appelli, la piccola Jo, i cui genitori di origine lucchesi o meglio di Castelnuovo di Garfagnana, l'8 di Marzo partirà per la Florida dove al Paley Institute, dove rimarrà per otto mesi e sarà sottoposta ai primi tre interventi di ricostruzione delle Tibia, il primo dei quali è in programma per il 18 marzo.

Jo, è una bellissima bambina di 2 anni e mezzo che vive a Tirrenia con la mamma Irene Ceneri ed il papà Luca Santabarbara, ed è affetta da Emimelia Tibiale Bilaterale, caso rarissimo non operabile in Italia, dove l'unica soluzione proposta era l'amputazione di entrambe le gambe, mentre n Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servivano oltre 500mila euro.

Al momento ne sono stati raggiunti circa 370.000 e Jo potrà quindi partire per questo viaggio della speranza, ma il percorso è ancora lungo pertanto continueranno gli eventi e rimarrà ancora attivo il conto corrente dedicato.

Sabato 15 febbraio presso il palazzo dei Congressi Jo e la sua famiglia, alla presenza di quasi mille persone, nel corso di uno spettacoloche ha visto la partecipazione di tanti artisti, hanno salutato tutti quanti hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di questo sogno.

Presente tra l'altro Michele Torpedine, agente dei ragazzi de Il Volo, il quale per altro si è e si sono fatti carico di alcune spese che la famiglia dovrà sostenere.

Michele in prima persona ha contribuito alla causa ed i ragazzi de Il Volo che, da mesi si spendono per la piccola Jo, nel corso della serata evento hanno salutato in diretta dagli Stati Uniti (dove sono in tournée), sia il pubblico che la piccola Jo.

Fonte: Ufficio stampa

