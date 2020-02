Lavoro, formazione, istruzione: l'assessora Grieco a Empoli

Domani, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 10, nella Sala conferenze del Centro per l’impiego di Empoli (via delle Fiascaie 12), l’assessora regionale alla formazione e al lavoro Cristina Grieco presenterà i dati relativi al lavoro, alla frequenza scolastica, all’utilizzo del sistema della formazione professionale che riguardano il territorio empolese.

L’iniziativa si chiama LIFT, che sta per Lavoro, Istruzione, Formazione, Transizioni e intende spiegare il modello toscano che conduce dal sistema scolastico al mercato del lavoro.

Dopo l’introduzione dell’assessora Grieco, che parlerà dell’ascensore sociale nel modello toscano, interverrà il direttore dell’Istituto regionale per la programmazione economica toscana (Irpet) Stefano Casini Benvenuti per parlare del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi in Toscana.

A Francesca Giovani, della direzione lavoro della Regione, il compito di illustrare la rete regionale dei servizi per il lavoro, la sfida delle politiche attive.

Paolo Baldi, della direzione istruzione e formazione della Regione, interverrà sulle competenze per la Toscana post 2020.

Info www.regione.toscana.it/lift

Fonte: Regione Toscana

