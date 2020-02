Leggerissimo, episodio XV: l'auto

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella quindicesima puntata abbiamo deciso di rendere protagonista il mezzo con cui ci spostiamo di più, l'auto. I due consigli iniziali hanno infatti l'automobile come filo rosso che li unisce. In seguito è tornato a far compagnia a Leggerissimo il direttore di gonews.it Elia Billero, con il quale si è parlato di un tema particolare: i libri brutti, o meglio, quei libri che - pur piacendo alla maggior parte dei lettori - non hanno incontrato i pareri positivi di Elia, Gianmarco e Irene.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con Come Prima di Alfred, si passa a La Nostra Urbanina - Avanguardia di altri tempi di Antonello Biscini, infine i consigli di Elia Billero. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Gianmarco Lotti

