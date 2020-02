'Momenti di storia e cultura colligiani', incontro con Giovanni Parlavecchia

Si conclude il ciclo di conferenze “Momenti di storia e cultura colligiani”, organizzato dalla Società Storica della Valdelsa e dalla Biblioteca comunale di Colle di Val d’Elsa.

Dopo le conferenze di Cristiano Bianchi (Troppo avanti, troppo presto: storie di Arte e Architettura contemporanea a Colle di Val d’Elsa) e di Stefano Santini (La società civile colligiana tra ’800 e ’900), Giovanni Parlavecchia tratterà due argomenti collegati alla storia di Colle di Val d’Elsa durante la seconda guerra mondiale: le vicende dei 10 civili (stranieri e italiani) internati tra il 1941 e il 1943 e il controllo effettuato dal regime fascista sulle opinioni politiche, la religione, la razza di centinaia di sfollati nella cittadina valdelsana nel 1943.

In allegato la locandina della conferenza, che si svolgerà sabato 22 febbraio alle ore 17,30 presso la Biblioteca comunale “Marcello Braccagni”, via di Spugna 78, Colle di Val d’Elsa. Per informazioni: telefono 0577922065, email: biblioteca@comune.collevaldelsa.it

