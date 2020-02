Ospedale Castelfiorentino, dibattito con Falorni e Sostegni

“Con la pubblicazione del bando di gara per i lavori al Santa Verdiana si concretizza la realizzazione di un nuovo presidio sanitario con posto di cure intermedie, hospice e centro regionale per i disturbi alimentari. È una delle infrastrutture necessarie per completare il quadro dei servizi soci sanitari sul nostro territorio e per Castelfiorentino sarà un centro moderno e funzionale che ne farà un riferimento importante anche a livello regionale”.

È così che Enrico Sostegni, consigliere regionale e membro della commissione sanità e politiche sociali, presenta l’iniziativa “Il nuovo ospedale di Santa Verdiana e la sanità dell’Empolese Valdelsa” organizzata dal partito democratico di Castelfiorentino per giovedì 20 febbraio alle 21.30 presso la Locanda d’Elsa.

Parteciperà anche il sindaco Alessio Falorni, che segue con interesse il lavoro fatto sulla sanità a livello territoriale e l’approvazione della gara, che porterebbe alla conclusione dei lavori del Santa Verdiana nel 2022.

“Cerchiamo di capire come si evolvono i lavori del presidio di Santa Verdiana e cercheremo di approfondire anche il futuro della sanità in tutto il nostro territorio. Invitiamo tutti gli operatori e il personale specializzato a partecipare al nostro incontro, alfine di avere tutti i punti di vista sul tema.”, afferma la segretaria del pd locale Monica Salvadori.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

