Pensati con il cuore, a Firenze il crowdfunding per l'Oggettoteca

Esiste già in Germania e Austria e recentemente ne è stata realizzata una per la prima volta in Italia a Bologna. Ora, con la campagna Pensati con il cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie, l'Oggettoteca arriva anche a Firenze. Si tratta di un progetto di inclusione sociale e welfare di comunità, fondato sull'idea di condivisione e di prestito di oggetti, analogamente a quanto avviene per i libri in una biblioteca. Nell’Oggettoteca, che a Firenze ha trovato casa in via Pagano n. 26, nei locali dell'Associazione Le Curandaie, che sostiene il progetto e i suoi obiettivi sociali ed economici, invece si prende quello che ci serve al momento, ma che dopo l’utilizzo non ci servirà più, risparmiando così soldi e spazio. L’obiettivo inoltre è quello di affidare la conduzione dell’atività a giovani con diverse abilità o in situazioni di fragilità sociale.

Con l’impegno dell’associazione Holi, della sezione soci Coop Firenze Nord Est e della Fondazione Il Cuore si scioglie, la raccolta fondi si propone di ampliare l’attività e la partecipazione dei ragazzi, che sono seguiti da educatori e tutor in rapporto di uno ogni due ragazzi.

Il progetto dell’Oggetoteca rientra nell’ambito di Pensati con il Cuore, la campagna di crowdfunding lanciata nel 2017 dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, per sostenere le tante realtà che in Toscana, ogni giorno, si impegnano per il bene comune del proprio territorio. Obiettivo: mobilitare i cittadini e le sezioni soci sul territorio per realizzare progetti concreti proposti dalle singole associazioni su temi come integrazione, disabilità, parità di genere, inclusione lavorativa e disagio abitativo. Finora sono stati 61 i progetti realizzati, con oltre 25 mila persone coinvolte e 920 mila euro messi a disposizione di chi sul territorio affronta problematiche relative alla povertà, alla disabilità, all’integrazione e alla violenza di genere.

“Con i fondi raccolti su Eppela vogliamo consolidare e promuovere l’attività dell’Oggettoteca – spiega Ombretta Rettori, presidente dell’Associazione Holi - Utilizzeremo i fondi donati e raddoppiati dalla Fondazione per acquistare gli strumenti informatici fondamentali per gestire l’archivio degli oggetti e le prenotazioni. Acquisteremo inoltre nuove strutture per il deposito degli oggetti. Altro obiettivo: portare l’apertura del centro a tre giorni alla settimana, invece dei due attuali, integrando altri ragazzi”.

“L’Oggettoteca è un progetto nato in Europa che sbarca a Firenze e che vogliamo sostenere. Ha due forti caratterizzazioni: per gli utenti, permette di prendere in prestito oggetti, in modo da non doverli acquistare, venendo anche incontro alle persone in difficoltà economiche, e di condividerli quando non servono più; per i ragazzi che gestiscono lo spazio, si tratta di una esperienza importante, di autonomia e di ampliamento delle proprie competenze – racconta Renato Burigana, presidente sezione soci Coop Firenze Sud Est – per questo lo abbiamo sposato e intendiamo sostenerlo attivamente come sezione soci e farlo conoscere a tutta la città”.

“L’Oggettoteca è uno dei progetti della quarta edizione di Pensati con il cuore. La formula del crowdfunding su Eppela, che permette di raccogliere fondi online e offline, si è rivelata di successo, sia per le cifre raccolta finora – tutti i progetti hanno raggiunto l’obiettivo – sia per l’ampissima partecipazione alle iniziative di sostegno ai progetti. Non solo, attraverso Pensati con il cuore la Fondazione Il Cuore si scioglie e le sezioni soci hanno sviluppato una rete solidale sul territorio” conclude Daniele Lanini, responsabile progetti di crowdfunding per la Fondazione Il Cuore si scioglie.

Il prossimo appuntamento per sostenere l’Oggettoteca è la cena in programma per giovedì 20 febbraio nel punto vendita Unicoop Firenze delle Caldine (10€). Si può contribuire anche online, al link https://www.eppela.com/it/projects/26695-oggettoteca

Ad oggi gli eventi di raccolta fondi promossi negli scorsi giorni hanno riscosso un buon successo, con alcune decine di persobe che hanno partecipato alla merenda di raccolta fondi e alla cena della scorsa settimana. Molti i “nuovi arrivi” e i nuovi tesserati, che grazie al progetto di crowdfunding hanno avuto occasione di conoscere l’Oggettoteca.

Fondazione Il Cuore si scioglie – Chi siamo

Nata nel 2010, in continuità con l’impegno delle sezioni soci Unicoop Firenze che da anni portavano avanti iniziative di solidarietà e raccolta fondi, la Fondazione il Cuore si scioglie onlus vuole essere un motore che spinge le persone a fare qualcosa per gli altri. Impegnata da sempre a fianco di chi è in difficoltà, per cercare di dare un’opportunità a quanti non l’hanno mai avuta, nel corso del tempo la Fondazione ha realizzato oltre seimila adozioni a distanza e più di cento interventi di cooperazione in Italia e all’estero.

Ogni giorno la Fondazione cerca di contribuire al bene comune del territorio ponendosi come spazio d’incontro e sperimentazione, con la convinzione che quando le persone si mettono in rete la solidarietà diventi un progetto possibile.

Contatti

Facebook: www.facebook.com/FondazioneilCuoresiscioglie

Instagram: www.instagram.com/ilcuoresiscioglie_onlus

Sito web: www.ilcuoresiscioglie.it

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze